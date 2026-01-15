11ème Nuit du Blues Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge
11ème Nuit du Blues Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge samedi 7 février 2026.
Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2026-02-07 21:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Le samedi 7 février à 21h, nous organisons notre 11ème NUIT DU BLUES
Pas UN mais DEUX artistes nous feront l’honneur de jouer dans notre salle des fêtes
Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 50 52 loisirsstgenis17@yahoo.fr
On Saturday February 7 at 9pm, we’re holding our 11th BLUES NIGHT
Not ONE but TWO artists will honor us with a performance in our village hall
