11ème Nuit du Blues Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge

11ème Nuit du Blues

Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le samedi 7 février à 21h, nous organisons notre 11ème NUIT DU BLUES

Pas UN mais DEUX artistes nous feront l’honneur de jouer dans notre salle des fêtes

.

Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 50 52 loisirsstgenis17@yahoo.fr

English :

On Saturday February 7 at 9pm, we’re holding our 11th BLUES NIGHT

Not ONE but TWO artists will honor us with a performance in our village hall

