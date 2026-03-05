11ème Randonnée de Printemps Haybes

11ème Randonnée de Printemps

Foyer communal Haybes Ardennes

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Venez découvrir les magnifiques paysages de notre région en participant à cet événement convivial et sportif !Informations clés Lieu de Départ et d’Arrivée Foyer communal de Haybes. Horaires Départs de 8h à 15h (pour les randonnées de 6, 10 et 15km). Départ de 8h à 14h au plus tard (pour la randonnée de 20 km). Arrivées limitées à 18h. Distances proposées Que vous soyez marcheur occasionnel ou aguerri, trouvez le parcours qui vous convient parmi les distances de 6 km, 10 km, 15 km ou 20 km. Nous vous attendons nombreux pour célébrer le printemps sur les chemins de Haybes ! Renseignements complémentaires au 06 17 81 26 67 (Mr LEONI)

Foyer communal Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 6 17 81 26 67

English :

Come and discover the magnificent landscapes of our region by taking part in this friendly and sporting event! Departure and arrival point: Foyer communal de Haybes. Times: Departures from 8am to 3pm (for 6, 10 and 15km hikes). Departures from 8am to 2pm at the latest (for the 20km hike). Arrivals limited to 6pm. Suggested distances: Whether you’re an occasional or seasoned walker, find the route that suits you from among the 6km, 10km, 15km or 20km distances. We look forward to welcoming you to celebrate spring on the paths of Haybes! Further information on 06 17 81 26 67 (Mr LEONI)

