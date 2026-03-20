11ÈME RONDE CASTRIOTE Parc du Château Castries Castries

11ÈME RONDE CASTRIOTE

Parc du Château Castries 5 Rue du Parc Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Organisée par le Castries Running Club, avec le concours de la Ville de Castries, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la Ronde Castriote se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 avril. Le duo du château qui devient une course solidaire et le format semi-marathon sont les nouveautés de cette 11ème édition.

Samedi 4 Avril

18h Duo du château

Course nocturne et en relais dans le centre historique de Castries

Une boucle de 2,6 kilomètres à parcourir 3 fois.

Nouveauté 2026 Course solidaire au profit de l’épicerie solidaire l’Étoile de la ville de Castries.

Le don d’un panier par coureur d’environ 10€ (denrées alimentaires non périssables et/ou de produits hygiéniques) donne accès au dossard de l’équipe.

Le déroulement de la course est simple

Le premier membre couvre la première boucle, le second membre la boucle suivante.

La troisième boucle sera courue par le duo réuni.

Dimanche 5 Avril

9h00 21 km 320 m+ Un semi-marathon pour ne rien rater des chemins du nord de Castries.

9h30 8 km 100 m+ Parcours roulant et abordable pour découvrir le patrimoine castriote.

9h45 13 km 13,9 km 180 m+ Tracé plus sportif qui emmènera les coureurs au domaine de l’Arbousier.

Randonnée 7 km 65 m+ Randonnée abordable pour découvrir le patrimoine castriote.

Courses enfants 600 m, 1 700 m ou 3 300 m .

Parc du Château Castries 5 Rue du Parc Castries 34160 Hérault Occitanie

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English : 11ÈME RONDE CASTRIOTE

Organized by Castries Running Club, with the support of the Ville de Castries, the Département de l?Hérault and the logistical backing of Hérault Sport, the Ronde Castriote will take place on Saturday April 4 and Sunday April 5. New features for this 11th edition include the château duo, which becomes a solidarity race, and the half-marathon format.

L’événement 11ÈME RONDE CASTRIOTE Castries a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 HERAULT SPORT