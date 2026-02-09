11ème salon des artistes amateurs Aubigny-sur-Nère

11ème salon des artistes amateurs

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-12

2026-04-04

Rendez-vous incontournable de la vie culturelle, le salon des artistes amateurs revient cette année.

A nouveau cette année, cette exposition ouvrira la saison de la Galerie et permettra de mettre en avant le talent des artistes locaux, qu’ils soient peintres, dessinateurs, sculpteurs, céramistes … .

The 9th Salon des artistes amateurs d?Aubigny-sur-Nère will be held at the Galerie François Ier from March 16 to 24.

