11ème salon des artistes amateurs Aubigny-sur-Nère samedi 4 avril 2026.
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher
Rendez-vous incontournable de la vie culturelle, le salon des artistes amateurs revient cette année.
A nouveau cette année, cette exposition ouvrira la saison de la Galerie et permettra de mettre en avant le talent des artistes locaux, qu’ils soient peintres, dessinateurs, sculpteurs, céramistes … .
English :
The 9th Salon des artistes amateurs d?Aubigny-sur-Nère will be held at the Galerie François Ier from March 16 to 24.
