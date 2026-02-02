11ème Salon du livre Chaniers

11ème Salon du livre

Salle des fêtes Chaniers Charente-Maritime

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Venez à le rencontre de 37 auteurs ou éditeurs de la région Nouvelle-Aquitaine.

Salle des fêtes Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Come and meet 37 authors and publishers from the Nouvelle-Aquitaine region.

