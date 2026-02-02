11ème Salon du livre Chaniers
Venez à le rencontre de 37 auteurs ou éditeurs de la région Nouvelle-Aquitaine.
Salle des fêtes Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Come and meet 37 authors and publishers from the Nouvelle-Aquitaine region.
