11ème salon habitat-déco

Quai Jeanne d’Arc Place de la Grande Armée Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-29

Profitez du 11ème Salon Habitat Déco de Saint-Dié des Vosges pour faire le plein de bonnes idées pour vos projets ! Sur 1400m2 de chapiteau parqueté chauffé, en plein centre de la Ville, venez découvrir les savoirs-faires de plus de 50 exposants vosgiens et de la Grande Déodatie, spécialisés dans la rénovation énergétique, l’amélioration de l’habitat, la construction, l’aménagement extérieur. Venez trouver les conseils pour bénéficier des aides fiscales, financières, pour réussir vos travaux de rénovation thermique auprès des spécialistes du service HABITER MIEUX de la communauté d’agglomération de Saint-Dié, ainsi qu’auprès des entreprises locales spécialisées en rénovation globale. Toutes les bonnes idées également pour se faire plaisir en extérieur seront à portée de main dallage, terrasse, pergola bioclimatique, store, etc… et en intérieur cuisine, dressing, voilage, parquet, sol, porte intérieure, salle de bains, etc… L’entrée au Salon est gratuite. Le parking est gratuit tout le week-end à partir de samedi 14h. Tout public

0 .

Quai Jeanne d’Arc Place de la Grande Armée Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 85 82 15 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of the 11th Salon Habitat Déco in Saint-Dié des Vosges to fill up on great ideas for your projects! Come and discover the expertise of over 50 exhibitors from the Vosges and the Grande Déodatie region, specializing in energy-efficient renovation, home improvement, construction and landscaping, in a heated, parquet-covered 1400m2 tent in the heart of the town. Come and find advice on how to benefit from tax and financial aid, and how to make a success of your thermal renovation work, from the specialists of the HABITER MIEUX service of the Saint-Dié urban community, as well as from local companies specialized in global renovation. You’ll also find all the ideas you need to treat yourself to the outdoors: paving, terraces, bioclimatic pergolas, awnings, etc… and indoors: kitchens, dressing rooms, sheers, parquet flooring, interior doors, bathrooms, etc… Admission to the show is free. Parking is free all weekend from Saturday 2pm.

L’événement 11ème salon habitat-déco Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-02-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES