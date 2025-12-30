11ème Salon Sud Séniors Salle Paul Eluard La Ciotat

11ème Salon Sud Séniors

Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 de 10h à 18h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Deux jours pendant lesquels les visiteurs pourront obtenir des conseils et des informations pour préparer et bien vivre leur retraite, découvrir des produits et services adaptés à leurs besoins et se divertir dans une ambiance conviviale.

Des exposants seront présents dans les secteurs suivants Gastronomie, Confort et rénovation de l’habitat, Autonomie, Maisons de retraite, Loisirs Détente et Voyages, Santé, Beauté, Droits et Patrimoine, Services à la personne…

De nombreux lots seront à gagner.

Une restauration sera également disponible sur place. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 82 72 09 contact@le-salon-des-seniors.fr

English :

Two days during which visitors can obtain advice and information on how to prepare for and enjoy their retirement, discover products and services tailored to their needs, and enjoy themselves in a friendly atmosphere.

L’événement 11ème Salon Sud Séniors La Ciotat a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de La Ciotat