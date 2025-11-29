11ème Week-End de la BD Indépendante Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

11ème Week-End de la BD Indépendante Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 29 novembre 2025.

Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Tout public

Le Week-end de la BD indépendante de Châlons-en-Champagne fête son 11ème anniversaire.

Les dessinateurs invités sont toujours aussi actifs hors des circuits éditoriaux traditionnels indépendants, souvent réunis sous une forme associative ou professionnelle singulière, et publient des BD forcément plus libres dans le fond comme dans la forme. .

Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

English : 11ème Week-End de la BD Indépendante

