11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2025 Emeraude Cinémas Dinard 24 juin 2025 16:00

Ille-et-Vilaine

11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2025 Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 16:00:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

Organisées par l’association La Règle du Jeu, les 11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne vous offrent une quinzaine de films en avant-première, dont plusieurs ont été remarqués et récompensés à Cannes. Un joli programme concocté avec la présence de plusieurs équipes de tournages et acteurs dont Niels Scheinder, Virgine Efira ou encore Mélanie Laurent.

Du mardi 24 au samedi 28 juin 2025

Emeraude Cinéma Dinard

Mardi 24 juin 2025

16h30 EN BOUCLE (1h26)

De Junta Yamaguchi

Avec Riko Fujitani, Manami Honjô, Gôta Ishida

Une nouvelle journée commence à l’auberge Fujiya, nichée au coeur des montagnes japonaises. Une journée ordinaire… ou presque car les uns après les autres, les employés et les clients se rendent compte que les mêmes 2 minutes sont en train de se répéter à l’infini… Certains veulent en sortir, d’autres préfèrent y rester, mais tous cherchent à comprendre ce qui leur arrive.

19h00 LES TOURMENTÉS (1h40)

En présence de Lucas Belvaux

De Lucas Belvaux

Avec Niels Schneider, Ramzy Bedia, Linh-Dan Pham

Ça vaut quoi la vie d’un homme ? D’un homme comme lui. Un homme sans rien. Skender, ancien légionnaire, le découvrira bien assez tôt. « Madame », veuve fortunée et passionnée de chasse, s’ennuie. Elle charge alors son majordome d’une terrible mission. Lui trouver un candidat pour une chasse à l’homme moyennant un très juteux salaire. Skender est le gibier idéal. Mais rien ne se passera comme prévu…

Tarif normal Cinéma Emeraudes Dinard .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2025 Dinard a été mis à jour le 2025-06-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme