Organisées par l’association La Règle du Jeu, les 11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne vous offrent une quinzaine de films en avant-première, dont plusieurs ont été remarqués et récompensés à Cannes. Un joli programme concocté avec la présence de plusieurs équipes de tournages et acteurs dont Niels Scheinder, Virgine Efira ou encore Mélanie Laurent.

Du mardi 24 au samedi 28 juin 2025

Emeraude Cinéma Dinard

Mercredi 25 juin 2025

9h00 AUX JOURS QUI VIENNENT (1h40)

De Nathalie Najem

Avec Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard

Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même.

11h00 LAST STOP YUMA COUNTY (1h30)

De Francis Galluppi

Avec Jim Cummings, Faizon Love, Jocelin Donahue

Au milieu du désert brûlant d’Arizona, une station-service se retrouve à sec. Dans le diner attenant, les clients attendent dans une ambiance étouffante l’arrivée du camion-citerne pour les ravitailler. Ils pensent que le pire, c’est la chaleur, mais c’est

sans compter sur l’arrivée de deux braqueurs en cavale dans le restaurant…

14h00 CONNEMARA (1h52)

De Alex Lutz

Avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin

Ce film a été présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2025.

Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige a quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel Hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ?

19h 00 LES BRAISES (1h42)

En présence de Thomas Kruithof

De Thomas Kruithof

Avec Virginie Efira, Arieh Worthalter

Karine et Jimmy voient leur vie bouleversée lorsque Karine s’engage dans la révolte sociale qui secoue le pays…

