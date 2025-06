11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2025 Emeraude Cinémas Dinard 26 juin 2025 09:00

Ille-et-Vilaine

11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2025 Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-06-26 09:00:00

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Organisées par l’association La Règle du Jeu, les 11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne vous offrent une quinzaine de films en avant-première, dont plusieurs ont été remarqués et récompensés à Cannes. Un joli programme concocté avec la présence de plusieurs équipes de tournages et acteurs dont Niels Scheinder, Virgine Efira ou encore Mélanie Laurent.

Du mardi 24 au samedi 28 juin 2025

Emeraude Cinéma Dinard

Jeudi 26 juin 2025

13h45 En présence de Marie-Hélène Roux

MUGANGA CELUI QUI SOIGNE (1h45)

De Marie-Hélène Roux

Avec Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch

Au cœur de l’Afrique Centrale, Denis Mukwege, médecin congolais et futur prix

Nobel de la Paix, milite et soigne au péril de sa vie des milliers de femmes victimes de violences sexuelles et dont le corps est devenu une arme de guerre. Sa rencontre avec Guy-Bernard Cadière, un chirurgien belge de renom, va redonner un souffle nouveau à son engagement. Ensemble ils vont opérer à quatre mains pour que ces femmes retrouvent dignité et espoir.

16h45 DITES-LUI QUE JE L’AIME (1h32)

De Romane Bohringer

Avec Romane Bohringer, Clémentine Autain, Eva Yelmani

Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2025.

Romane décide d’adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l’obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l’a abandonnée quand elle avait neuf mois.

19h00 L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME (1h28)

En présence de Pierre Richard

De Pierre Richard

Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2025 en

hommage à Pierre Richard.

Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l’amitié,

l’amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d’un cirque.

Tarif normal Cinéma Emeraudes Dinard .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

