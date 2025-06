11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2025 Emeraude Cinémas Dinard 27 juin 2025 08:45

Ille-et-Vilaine

11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2025 Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 08:45:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Organisées par l’association La Règle du Jeu, les 11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne vous offrent une quinzaine de films en avant-première, dont plusieurs ont été remarqués et récompensés à Cannes. Un joli programme concocté avec la présence de plusieurs équipes de tournages et acteurs dont Niels Scheinder, Virgine Efira ou encore Mélanie Laurent.

Du mardi 24 au samedi 28 juin 2025

Emeraude Cinéma Dinard

Vendredi 27 juin 2025

8h45 PERLA (1h50)

De Alexandra Makarová

Avec Rebeka Poláková, Simon Schwarz, Carmen Diego Vienne, au début des années 1980. Artiste indépendante et mère célibataire atypique, Perla s’est construite une nouvelle vie avec Josef, son mari autrichien et sa fille, Júlia. Le jour où Andrej, le père de Julia, tente de la recontacter, c’est tout son passé qui va la rattraper.

10h45 CONFIDENTE (1h16)

En présence de Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti

De Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti

Avec Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner

Ankara, 1999. Arzu enchaîne les appels tarifés dans le call center érotique où elle travaille. Quand un séisme soudain frappe Istanbul, un jeune homme avec lequel elle était en ligne est pris au piège sous des décombres et la supplie de le sauver. Arzu saurait bien qui appeler… au péril de sa propre vie.

14h00 LUDOVIC (1h30)

En présence de René Paul Letzgus

De René Paul Letzgus

Avec Ludovic Tézier, Cassandre Berthon, Jonas Kaufmann

Ludovic Tézier est aujourd’hui l’un des plus grands barytons au monde. Derrière cette voix majeure de l’opéra, en coulisses comme à la ville, il y a un homme simple, passionné par son art, mais aussi une femme, sa femme, Cassandre Berthon, soprano. Des scènes les plus prestigieuses à l’intimité de leur maison, de répétitions en master class, se dévoilent à la fois toute l’exigence du travail d’interprétation et la profondeur d’âme qui l’habite. Porté par son humanité naturelle et la force de son amour, Ludovic nous révèle ce qui fait la voix exceptionnelle de Tézier.

16h45 QUI BRILLE AU COMBAT (1h36)

En présence de Joséphine Japy

De Joséphine Japy

Avec Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud

Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2025.

Qui Brille au Combat est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain. La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et qui pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine…

Tarif normal Cinéma Emeraudes Dinard .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 11èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2025 Dinard a été mis à jour le 2025-06-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme