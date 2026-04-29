11h55 au Beffroi Ville-Close Concarneau
11h55 au Beffroi Ville-Close Concarneau mercredi 13 mai 2026.
Concarneau
11h55 au Beffroi
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-05-13
Exposition sur l’histoire de la construction du beffroi. .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 11h55 au Beffroi
L’événement 11h55 au Beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-04-27 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Atelier 6-12 ans histoire de détails Ville-Close Concarneau 29 avril 2026
- Marché de producteurs locaux Zone de Colguen Concarneau 29 avril 2026
- Atelier initiation à Inkscape, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 29 avril 2026
- Apéro Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 30 avril 2026
- Circuit Lanriec Le Minaouët Manoir du bois Concarneau Finistère 1 mai 2026