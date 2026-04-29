11h55 au Beffroi Ville-Close Concarneau

Concarneau

11h55 au Beffroi

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-05-13

Exposition sur l’histoire de la construction du beffroi. .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : 11h55 au Beffroi

L’événement 11h55 au Beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-04-27 par OTC CCA