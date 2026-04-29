Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

11h55 au Beffroi Ville-Close Concarneau

11h55 au Beffroi Ville-Close Concarneau mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Ville-Close

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Tarif :

Concarneau

11h55 au Beffroi

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-05-13

Exposition sur l’histoire de la construction du beffroi.   .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 11h55 au Beffroi

L’événement 11h55 au Beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-04-27 par OTC CCA

À voir aussi à Concarneau (Finistère)