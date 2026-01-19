11ième Brocante Musicale Rue d’Aubiat Cébazat
Rue d’Aubiat Espace Culturel Sémaphore Cébazat Puy-de-Dôme
Début : 2026-03-21 08:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Brocante autour de la musique et de la chanson
Rue d’Aubiat Espace Culturel Sémaphore Cébazat 63118 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 07 88 36 renaudb03@gmail.com
English :
Music and song flea market
L’événement 11ième Brocante Musicale Cébazat a été mis à jour le 2026-01-19 par Clermont Auvergne Volcans