1+1=infini Spectacle danse

Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Laura Defretin et Brandon Masele, danseurs et chorégraphes de la compagnie MazelFreten, proposent une soirée en trois temps entre solos et duo.

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Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Laura Defretin and Brandon Masele, dancers and choreographers with MazelFreten, present an evening of solos and duets.

L’événement 1+1=infini Spectacle danse Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Coeur Essonne