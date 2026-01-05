12ᵉ édition de la Fête des Brasseurs de la Dordogne Trélissac

12ᵉ édition de la Fête des Brasseurs de la Dordogne

La Ville de Trélissac accueillera la 12ᵉ édition de la Fête des Brasseurs de la Dordogne, organisée par l’Association Culturelle Trélissacoise.

Ce rendez-vous devenu incontournable réunira cette année 16 brasseurs artisanaux venus de tout le département. L’occasion pour le public de découvrir une grande diversité de bières locales, d’échanger avec les producteurs et de déguster des créations originales dans une ambiance festive.

Deux producteurs locaux seront également présents pour proposer des assiettes tapas à base de canard et de cochon noir, à déguster sur place. Une animation musicale en live viendra accompagner la soirée.

L’événement est en entrée libre.

16h 21h

Foyer socio-culturel de Trélissac

Contact 06 59 94 45 89

assoculturelle.trelissacoise@laposte.net

⚠️ L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

