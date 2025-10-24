12ᵉ Festival Orgue en Fête Église Saint-Jacques Bergerac

12ᵉ Festival Orgue en Fête Église Saint-Jacques Bergerac vendredi 24 octobre 2025.

Église Saint-Jacques Rue Saint-Jacques Bergerac Dordogne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-25

2025-10-24 2025-10-25

Le 12ᵉ Festival Orgue en Fête s’annonce tout simplement exceptionnel !

Cette année, place à la rencontre des styles et des émotions l’Orgue et l’Orgue Hammond, Bach et le Jazz, Gospel et Voix, Orgue et Trompettes…

Autant d’ingrédients pour faire de cette édition un rendez-vous musical hors du commun, vibrant et plein de surprises.

Église Saint-Jacques Rue Saint-Jacques Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 48 31 38 contact@orgue-bergerac.org

