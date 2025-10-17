12 24 48 heures de Royan bd de Lattre de Tassigny Royan

bd de Lattre de Tassigny Stade d’Honneur Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-17 10:00:00

Course à pied d’ultrafond ouverte aux coureurs et marcheurs sans bâton individuels des catégories seniors et vétérans licenciés FFA ou non licenciés, sur un circuit fermé d’environ 1km.

+33 6 60 96 13 27 12.24.48heuresderoyan@gmail.com

English :

Ultramarathon race open to individual runners and walkers without poles in the FFA-licensed and non-licensed senior and veteran categories, on a closed circuit of around 1km.

German :

Ultralangstreckenlauf für Läufer und Walker ohne Stöcke der Kategorien Senioren und Veteranen mit oder ohne FFA-Lizenz auf einem geschlossenen Rundkurs von etwa 1 km Länge.

Italiano :

Gara di corsa ultra-profonda aperta a corridori individuali e camminatori senza bastoni nelle categorie senior e veterani, con o senza licenza FFA, su un circuito chiuso di circa 1 km.

Espanol :

Carrera de ultrafondo abierta a corredores y marchadores individuales sin bastones de las categorías senior y veteranos, con o sin licencia FFA, en un circuito cerrado de aproximadamente 1 km.

