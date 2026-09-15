12 – 24 – 48 heures de Royan bd de Lattre de Tassigny Royan
vendredi 9 octobre 2026 · bd de Lattre de Tassigny · Royan
Informations pratiques
Royan
12 – 24 – 48 heures de Royan
bd de Lattre de Tassigny Stade d’Honneur Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Course à pied d’ultrafond ouverte aux coureurs et marcheurs individuels sans bâtons des catégories seniors et vétérans licenciés FFA ou non licenciés, sur un circuit fermé d’environ 1 km.
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bd de Lattre de Tassigny Stade d’Honneur Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 13 27 12.24.48heuresderoyan@gmail.com
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English :
An ultra-distance foot race open to individual runners and walkers (without poles) in the senior and veteran categories—whether FFA-licensed or unlicensed—on a closed course of approximately 1 km.
L’événement 12 – 24 – 48 heures de Royan Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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