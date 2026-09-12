1,2, 3 en Scène « Chérie, j’ai pris le pain » Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes
dimanche 29 novembre 2026 · Théâtre de La Montjoie · Monts-sur-Guesnes
Informations pratiques
Monts-sur-Guesnes
1,2, 3 en Scène « Chérie, j’ai pris le pain »
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Une pièce de Patricia Haubé.
Julien réapparaît chez lui après huit mois d’absence avec une seule explication : « Chérie, j’ai pris le pain ». Mais lorsque le nouveau compagnon de Léa, médecin légiste, lui annonce que le squelette de… Julien vient d’être retrouvé, les quiproquos s’enchaînent. Entre une escroquerie à l’héritage, un inspecteur débutant dépassé par les événements, une aide ménagère qui confond tout le monde et un chat particulièrement agressif nommé Columbo, cette comédie promet un tourbillon de situations aussi improbables qu’hilarantes.
La troupe bien connue de Saint-Georges-lès-Baillargeaux et de Dissay est de retour à la Montjoie pour notre plus grand plaisir ! .
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29
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English : 1,2, 3 en Scène « Chérie, j’ai pris le pain »
L’événement 1,2, 3 en Scène « Chérie, j’ai pris le pain » Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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