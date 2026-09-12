Informations pratiques

Monts-sur-Guesnes

1,2, 3 en Scène « Chérie, j’ai pris le pain »

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Une pièce de Patricia Haubé.

Julien réapparaît chez lui après huit mois d’absence avec une seule explication : « Chérie, j’ai pris le pain ». Mais lorsque le nouveau compagnon de Léa, médecin légiste, lui annonce que le squelette de… Julien vient d’être retrouvé, les quiproquos s’enchaînent. Entre une escroquerie à l’héritage, un inspecteur débutant dépassé par les événements, une aide ménagère qui confond tout le monde et un chat particulièrement agressif nommé Columbo, cette comédie promet un tourbillon de situations aussi improbables qu’hilarantes.

La troupe bien connue de Saint-Georges-lès-Baillargeaux et de Dissay est de retour à la Montjoie pour notre plus grand plaisir ! .

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29

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English : 1,2, 3 en Scène « Chérie, j’ai pris le pain »

L’événement 1,2, 3 en Scène « Chérie, j’ai pris le pain » Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais