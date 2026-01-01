1,2, 3 Sommeil! Lamballe-Armor
1,2, 3 Sommeil! Lamballe-Armor samedi 31 janvier 2026.
1,2, 3 Sommeil!
Herbarius Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
2026-01-31
Venez découvrir un système innovant afin d’améliorer votre sommeil !
Le sommeil, c’est un besoin vital… mais parfois, il nous échappe. Longues nuits sans repos, agitation, pensées qui tournent en boucle… Cela vous parle ?
Le Sounder Sleep Système, créé par Mickel Grumdman, praticien Feldenkrais, est une technique douce et puissante basée sur la respiration et des mini-mouvements.
Une après-midi découverte avec
– Une présentation claire du système
– Une pratique guidée de 30 minutes
– Un moment d’échange convivial autour d’une tisane Herbarius ! .
Herbarius Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
