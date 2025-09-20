12. Chapelle Saint-Pabu Journées Européennes du Patrimoine Rue Anne le Gal la Salle Erquy
12. Chapelle Saint-Pabu Journées Européennes du Patrimoine Rue Anne le Gal la Salle Erquy samedi 20 septembre 2025.
12. Chapelle Saint-Pabu Journées Européennes du Patrimoine
Rue Anne le Gal la Salle Chapelle de Saint-Pabu Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Ouverture de la chapelle de 15h à 18h pour des visites libres, accueil des visiteurs par Le Comité des Fêtes du quartier de Saint-Pabu. .
Rue Anne le Gal la Salle Chapelle de Saint-Pabu Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 59 35
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 12. Chapelle Saint-Pabu Journées Européennes du Patrimoine Erquy a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André