Saint-Maixent

12 éme Bric à brac et marché de producteurs

Cour du Logis Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Bric brac ouvert uniquement aux particuliers ans réservations et ventes de produits locaux sur réservation.

Restauration et buvette sur place .

Organisé par St Maix’en fête. .

Cour du Logis Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96

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English :

L’événement 12 éme Bric à brac et marché de producteurs Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude