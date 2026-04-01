12 éme Bric à brac et marché de producteurs Saint-Maixent
12 éme Bric à brac et marché de producteurs Saint-Maixent dimanche 12 avril 2026.
Saint-Maixent
12 éme Bric à brac et marché de producteurs
Cour du Logis Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Bric brac ouvert uniquement aux particuliers ans réservations et ventes de produits locaux sur réservation.
Restauration et buvette sur place .
Organisé par St Maix’en fête. .
Cour du Logis Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96
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English :
L’événement 12 éme Bric à brac et marché de producteurs Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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