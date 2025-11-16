Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

12 ème Salon des écrivains Chéniers

12 ème Salon des écrivains Chéniers dimanche 16 novembre 2025.

Espace Culture et Loisirs Chéniers Creuse

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Participez au 11 ème salon des écrivains avec des animations, ateliers lecture, rencontre et dialogue avec le public.
Rens 06 25 46 65 93.   .

Espace Culture et Loisirs Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 46 65 93  cfcheniers@gmail.com

