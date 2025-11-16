12 ème Salon des écrivains Chéniers

12 ème Salon des écrivains

Début : 2025-11-16

Participez au 11 ème salon des écrivains avec des animations, ateliers lecture, rencontre et dialogue avec le public.

Rens 06 25 46 65 93. .

Espace Culture et Loisirs Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 46 65 93 cfcheniers@gmail.com

