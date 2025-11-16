12 ème Salon des écrivains Chéniers
12 ème Salon des écrivains Chéniers dimanche 16 novembre 2025.
12 ème Salon des écrivains
Espace Culture et Loisirs Chéniers Creuse
Gratuit
Participez au 11 ème salon des écrivains avec des animations, ateliers lecture, rencontre et dialogue avec le public.
Rens 06 25 46 65 93. .
Espace Culture et Loisirs Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 46 65 93 cfcheniers@gmail.com
