12 Hommes en colère Grand Kursaal Besançon

12 Hommes en colère

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-02-04 20:00:00

2026-02-04

12 Hommes en colère, d’après le chef d’oeuvre de Reginald Rose, en représentation.

Aux États-Unis, un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Douze hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de le juger. Si pour onze d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes et, avec persévérance, va tenter de faire appel à l’intelligence et à l’humanité de chacun d’entre eux. Une vie est entre leurs mains.

Rendu célèbre par le film de Sidney Lumet, le chef-d’œuvre Douze hommes en colère écrit par l’américain Reginald Rose en 1954 nous plonge dans un huis clos psychologique sous haute tension. Soixante-dix ans après, cette pièce au propos éminemment moderne, nous invite à questionner la façon dont la justice est rendue et nous montre à quel point les préjugés indéracinables et l’intolérance peuvent décider de la vie d’un homme.

Mise en scène Charles Tordjman

Avec En alternance: Jeoffrey Bourdenet, Amine Chaïb, Antoine Courtray, Philippe Crubezy, Olivier Cruveiller, Adel Djemai, Christian Drillaud, Thierry Gibault, Xavier de Guillebon, Geoffroy Guerrier, Yves Lambrecht, Roch Leibovici, Francis Lombrail, Charlie Nelson, Alain Rimoux, François Raüch de Roberty .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

