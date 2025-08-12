12 HOMMES EN COLÈRE SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon

12 HOMMES EN COLÈRE

SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 23 – 23 – 23

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :
2026-02-27

La beauté de cette grande pièce repose essentiellement sur le jeu des acteurs. Tous sont excellents.
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   culture@canetenroussillon.fr

English :

The beauty of this great play lies essentially in the acting. All are excellent.

German :

Die Schönheit dieses großartigen Stücks beruht vor allem auf dem Spiel der Schauspieler. Alle sind hervorragend.

Italiano :

La bellezza di questa grande opera sta essenzialmente nella recitazione. Sono tutti eccellenti.

Espanol :

La belleza de esta gran obra reside esencialmente en la interpretación. Todos son excelentes.

