12 HOMMES EN COLERE Route De Fos RN 569 Istres

12 HOMMES EN COLERE

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 20h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

États-Unis, 12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, jugent un jeune homme accusé de parricide.

C’est l’acquittement ou la chaise électrique. Si pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Un drame judiciaire dans lequel l’intelligence, l’humanité et la persévérance d’un seul homme vont mettre à mal les certitudes des autres. Cette pièce au propos éminemment moderne, écrite en 1953 et adaptée au cinéma par Sydney Lumet, questionne sur la façon dont est rendue la justice et nous montre à quel point les préjugés et l’intolérance peuvent décider de la vie d’un homme. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

United States, 12 men, during the deliberation of a trial, judge a young man accused of parricide.

L’événement 12 HOMMES EN COLERE Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres