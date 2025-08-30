12 Hommes en colère Le Pin Galant Mérignac

12 Hommes en colère Jeudi 26 février 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2026-02-26T20:30:00 – 2026-02-26T22:00:00

Fin : 2026-02-26T20:30:00 – 2026-02-26T22:00:00

L’adaptation magistrale du chef-d’œuvre du dramaturge américain Reginald Rose a déjà séduit plus de 250 000 spectateurs. Ce captivant plaidoyer contre la peine de mort tient en haleine de bout en bout. Un succès incontournable !

États-Unis. 12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger un jeune accusé de parricide. Si pour onze d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Or il faut l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs mains. C’est l’acquittement ou la chaise électrique.

On assiste dans une tension palpable à un drame judiciaire dans lequel l’intelligence, l’humanité et la persévérance d’un seul homme vont mettre à mal les certitudes et les préjugés des onze autres jurés, chacun habité et influencé par son histoire personnelle.

Au-delà de l’enjeu du procès, cette pièce au propos éminemment moderne questionne sur la façon dont est rendue la justice, montrant à quel point les préjugés indéracinables et l’intolérance de certains peuvent décider de la vie d’un être humain.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2786 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

