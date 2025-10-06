12 hommes en colère – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

12 hommes en colère Début : 2026-04-08 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : 12 HOMMES EN COLÈREÉtats-Unis. 12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, jugent un jeune homme accusé de parricide. C’est l’acquittement ou la chaise électrique. Si pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Un drame judiciaire dans lequel l’intelligence, l’humanité et la persévérance d’un seul homme vont mettre à mal les certitudes des autres. Cette pièce au propos éminemment moderne, écrite en 1953 et adaptée au cinéma par Sydney Lumet, questionne sur la façon dont est rendue la justice et nous montre à quel point les préjugés et l’intolérance peuvent décider de la vie d’un homme. Durée 1h20Conseillé à partir de 12 ansAccès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13