12 Hommes en colère salle Edmond Vigne Fontaine 24 et 25 mai 8€ / 6€

un huis clos juridique haletant à la salle Edmond-Vigne, les 24 et 25 mai

Un jury composé de 12 femmes et hommes, réuni dans une salle de délibération, doit décider du sort d’un jeune homme de 16 ans accusé du meurtre de son père. Au fil des échanges, et alors que tout semble joué d’avance, un seul doute exprimé bouleverse peu à peu les certitudes.

Cette version contemporaine de la célèbre pièce de Reginald Rose transcende les époques et les frontières.

Les jurés confrontent leurs valeurs, leurs préjugés et leur humanité.

Le huis-clos devient un miroir tendu à notre société, où justice et vérité se heurtent à l’intime.

Une pièce de Reginald ROSE.

Mise en scène Laure PINATEL.

Avec les 12 comédiens de la troupe « Les Colimaçons »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-25T19:10:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/spirale/evenements/12-hommes-2025

salle Edmond Vigne 23 rue des Alpes 38600 FONTAINE Fontaine 38600 Isère