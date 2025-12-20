12 HOMMES EN COLERE – THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban

12 HOMMES EN COLERE Début : 2026-03-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent coupable. Or, la décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite quelques heures de discussion. Plutôt que de chercher à innocenter, ce juré veut juste s’assurer que les pièces à conviction sont véritablement accablantes. Il veut être convaincu.De leur côté, les autres jurés ne se mettent pas en position d’être convaincus de quoi que ce soit. Leur seul objectif consiste à se donner raison. De fait, 12 hommes en colère ne présente pas un combat entre deux convictions contraires, mais entre une conviction et un doute

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82