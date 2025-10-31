12 hommes en colère Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

12 hommes en colère

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Véritable chef-d’œuvre du théâtre contemporain, 12 Hommes en colère revient dans une mise en scène saisissante. Dans un huit clos, 12 jurés doivent décider du sort d’un jeune homme accusé de meurtre. Un drame judiciaire bouleversant qui interroge notre rapport à la justice, à la vérité.

Durée 1h20

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : 12 hommes en colère

A true masterpiece of contemporary theater, 12 Angry Men returns in a striking new production. In a closed-door setting, 12 jurors must decide the fate of a young man accused of murder. A shattering legal drama that questions our relationship with justice and truth.

Running time: 1h20

German : 12 hommes en colère

12 Hommes en colère ist ein Meisterwerk des zeitgenössischen Theaters und kehrt in einer packenden Inszenierung zurück. In einem geschlossenen Raum müssen 12 Geschworene über das Schicksal eines jungen Mannes entscheiden, der des Mordes angeklagt ist. Ein erschütterndes Gerichtsdrama, das unsere Beziehung zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit in Frage stellt.

Dauer: 1h20

Italiano :

Vero e proprio capolavoro del teatro contemporaneo, 12 Angry Men torna in una nuova e sorprendente produzione. In un ambiente a porte chiuse, 12 giurati devono decidere il destino di un giovane accusato di omicidio. Un dramma giudiziario sconvolgente che mette in discussione il nostro rapporto con la giustizia e la verità.

Durata: 1 ora e 20 minuti

Espanol : 12 hommes en colère

Una auténtica obra maestra del teatro contemporáneo, 12 Angry Men regresa en una nueva e impactante producción. A puerta cerrada, 12 miembros del jurado deben decidir el destino de un joven acusado de asesinato. Un estremecedor drama jurídico que cuestiona nuestra relación con la justicia y la verdad.

Duración: 1 hora 20 minutos

L’événement 12 hommes en colère Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot