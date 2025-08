12 jours de randonnée-conférences sur la santé envrionnementale Départs à la Mairie de Carolles et l’épicerie Vie la Joie à Folligny Carolles

12 jours de randonnée-conférences sur la santé envrionnementale Départs à la Mairie de Carolles et l’épicerie Vie la Joie à Folligny Carolles vendredi 15 août 2025.

12 jours de randonnée-conférences sur la santé envrionnementale

Départs à la Mairie de Carolles et l’épicerie Vie la Joie à Folligny 2 Place de la Mairie Carolles Manche

L’association fête ses 10 ans du 15 au 26 août en proposant une randonnée-conférence de 12 jours du Mont Saint Michel à Caen.

Vous choisissez de faire 1, 2, …12 jours de marche en bivouac. Ainsi vous participez en marchant aux différentes animations programmées sur la période que vous avez choisie.

Tout le programme est téléchargeable sur le site internet www.surlespasdeso.com

Inclus dans le programme de départs à Carolles et Folligny :

Dimanche 17 août 2025 Carolles Abbaye de la Lucerne-d’Outremer.

Départ à 08h30 à la Mairie de Carolles.

Arrivée à l’Abbaye de la Lucerne d’Outremer Visite à partir de 16h selon l’arrivée des marcheurs (Tarif d’entrée à l’Abbaye de 5,50€).

Lundi 18 août 2025 Folligny Villedieu-les-Poêles.

Départ à 08h30 à l’épicerie communale Vie la Joie à Folligny.

Arrivée au Camping Les Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Votre sac à dos et votre pique-nique et si vous avez envie de vivre l’aventure plus longtemps, prenez votre matelas, votre duvet et votre tente.

Chaque jour, une inscription à 10€ (traversée de la baie 35€) pour soutenir un programme de recherche sur le dépistage des cancers bronchiques précoces porté par les CHU de Caen et Rouen. .

Départs à la Mairie de Carolles et l’épicerie Vie la Joie à Folligny 2 Place de la Mairie Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 43 80 42 86 surlespasdeso@gmail.com

