12 mesures pour réduire votre empreinte carbone au quotidien Tulette

12 mesures pour réduire votre empreinte carbone au quotidien

Mairie Tulette Drôme

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16 19:30:00

2026-01-16

2 conférenciers d’Avignon vous proposeront des solutions positives pour réduire son empreinte carbone.

Mairie Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

English :

2 speakers from Avignon will suggest positive solutions for reducing your carbon footprint.

