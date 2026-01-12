12° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier Halle Tropisme Montpellier Dimanche 29 mars, 10h00 Entrée 3€ sur place.

Gratuit pour les moins de 16 ans, étudiant·e·s et demandeur·se·s d’emploi.

29 Mars, ̀ , accueille le 12° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier.

Venez chiner parmi des dizaines de milliers de , , , ‘ , et autres accessoires et produits dérivés présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associations.

C’est l’occasion de venir flâner entre amis ou en famille et d’échanger entre passionnés de culture musicale sous toutes ses formes. , , , ́ , , , – , , , ́ … tous les courants musicaux seront représentés.

Pendant la journée, DJs et playlists assureront l’ambiance sonore en toute quiétude.

A 16H00, assistez au concert de SON OF FARID !

Son of Farid est un one-man band acoustique qui fusionne folk intimiste, ambiances planantes et pop brute. Les chansons sont écorchées : voix fragile mais directe, textes poétiques sur l’amour et la solitude, et refrains accrocheurs qui ramènent toujours une touche dirty pop.

En marge de ce marché aux vinyles XXL, vous pourrez profiter de la terrasse et du restaurant de la Halle Tropisme pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas ou d’une boisson.

Le 12° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier sera en ce dimanche printanier…

Buvette et restauration sur place.

️ Parking gratuit.

:

– Arrêt Chamberte – Les Roses (à 5 min à pied) : Tram ligne 5

– Arrêt Mat de Merle : Bus ligne 11

– Arrêt Place du 8 Mai : Bus lignes 17 – 33 – 38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T18:00:00.000+02:00

Halle Tropisme 121 rue fontcouverte Montpellier 34000



