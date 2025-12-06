120 ans de laïcité histoire et enjeux Auditorium Saintes

120 ans de laïcité histoire et enjeux

Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Organisée par La Ligue des Droits de l’Homme section de Saintes, La Ligue de l’Enseignement 17, Les Joyeux Jacobins et le Grand Orient de France. Conférence-débat avec projection.

Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ldh.saintes@orange.fr

English :

Organized by La Ligue des Droits de l?Homme section de Saintes, La Ligue de l?Enseignement 17, Les Joyeux Jacobins and the Grand Orient de France. Conference-debate with projection.

German :

Organisiert von der Liga für Menschenrechte, Sektion Saintes, der Ligue de l’Enseignement 17, Les Joyeux Jacobins und dem Grand Orient de France. Konferenz und Debatte mit Filmvorführung.

Italiano :

Organizzato da La Ligue des Droits de l’Homme sezione di Saintes, La Ligue de l’Enseignement 17, Les Joyeux Jacobins e il Grand Orient de France. Conferenza-dibattito con proiezione.

Espanol :

Organizado por La Ligue des Droits de l’Homme sección de Saintes, La Ligue de l’Enseignement 17, Les Joyeux Jacobins y el Grand Orient de France. Conferencia-debate con proyección.

