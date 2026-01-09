120 ans de Laïcité

Pôle Culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le 9 décembre 1905, la loi de séparation des Églises et de l’État est promulguée. De ce fait, l’État n’a plus de religion et sa neutralité devient une garantie supplémentaire pour l’égalité des citoyens. 120 ans après sa promulgation, la loi de 1905 reste indissociable du principe de laïcité en France.

Une évocation théâtrale d’un moment fondateur de la République.

Spectacle suivi d’un échange sur la laïcité.

Dons acceptés au profil des associations

Agir Cancer Gironde

Un brassard pour Ilann .

Pôle Culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 72 21 contact@saint-medard-deyrans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 120 ans de Laïcité Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-01-07 par Sud Bordeaux Tourisme