120 ans de l’USU – Ussel 28 juin 2025 07:00

Corrèze

120 ans de l’USU 3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Venez fêter les 120 ans de l’USU avec au programme de cette journée le matin en centre ville, animations de 10h à 13h avec la banda « Le réveil Bourboulien » et « Bouge ta ville ». L’après-midi, animations au stade de 14h à 18h la banda nous suit au stade et activités sportives.

Le soir repas dansant sous chapiteau sur réservation (achat tickets auprès de la Taverne et Le Tacot 20€ adulte et 10€ enfant). Plateau repas adulte: crudités charcuterie, jambon à la broche gratin de pomme de terre, fromage et éclair au chocolat . Plateau repas enfant crudités, jambon à la broche gratin de pomme de terre et tarte aux pommes. Boissons en vente aux buvettes.

Retransmission de la finale du Top 14 au club house .

3 Rue du Stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine justine.usu@gmail.com

English : 120 ans de l’USU

German : 120 ans de l’USU

Italiano :

Espanol :

L’événement 120 ans de l’USU Ussel a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze