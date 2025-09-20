120 ans du centre de secours du Theil Le Theil

120 ans du centre de secours du Theil Le Theil samedi 20 septembre 2025.

120 ans du centre de secours du Theil

Salle des Moulins Le Theil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Les sapeurs-pompiers du Theil vous ouvrent leurs portes pour une journée découverte ! L’occasion parfaite de rencontrer ces héros du quotidien et de découvrir leur métier.

.

Salle des Moulins Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 47 85 78

English :

The Le Theil firefighters open their doors for a day of discovery! The perfect opportunity to meet these everyday heroes and find out more about their profession.

German :

Die Feuerwehr von Le Theil öffnet ihre Türen für einen Schnuppertag! Die perfekte Gelegenheit, diese Helden des Alltags zu treffen und mehr über ihren Beruf zu erfahren.

Italiano :

I Vigili del Fuoco di Le Theil vi aprono le porte per una giornata di scoperta! L’occasione perfetta per incontrare questi eroi di tutti i giorni e scoprire di più sul loro lavoro.

Espanol :

El cuerpo de bomberos de Le Theil le abre sus puertas para una jornada de descubrimiento La ocasión perfecta para conocer a estos héroes cotidianos y saber más sobre su oficio.

L’événement 120 ans du centre de secours du Theil Le Theil a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Val de Sioule