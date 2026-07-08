Informations pratiques

Le Breil-sur-Mérize

120 ans du Grand Prix de l’ACF

Parking Paul Baras Le Breil-sur-Mérize Sarthe

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cérémonie anniversaire des 120 ans du Grand Prix de l’Automobile Club de France

Au programme

8h30 accueil au Breil-sur-Mérize, exposition disponible dans la salle polyvalente en l’honneur du pilote Paul Baras

10h début du rallye

12h15 arrêt repas à Cherré-Au, salle Beauregard. Exposition en hommage à Alain Clément, fondateur du comité de sauvegarde

15h arrêt à Montfort-le-Gesnois, Parc des Sittelles. visite de l’exposition sous le pont du circuit

18h entrée sur le circuit Bugatti au Mans

Manifestation organisée par le comité de sauvegarde du circuit 1906, en partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), l’Automobile Club de France (ACF), le Conseil Départemental de la Sarthe, le Perche Sarthois, les communes traversées. .

Parking Paul Baras Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 56 42 64 r8mania@hotmail.fr

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English :

Ceremony Marking the 120th Anniversary of the Automobile Club de France Grand Prix

L’événement 120 ans du Grand Prix de l’ACF Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays Perche Sarthois