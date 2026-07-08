120 ans du Grand Prix de l’ACF Le Breil-sur-Mérize
samedi 19 septembre 2026 · Le Breil-sur-Mérize
Informations pratiques
Le Breil-sur-Mérize
120 ans du Grand Prix de l’ACF
Parking Paul Baras Le Breil-sur-Mérize Sarthe
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cérémonie anniversaire des 120 ans du Grand Prix de l’Automobile Club de France
Au programme
8h30 accueil au Breil-sur-Mérize, exposition disponible dans la salle polyvalente en l’honneur du pilote Paul Baras
10h début du rallye
12h15 arrêt repas à Cherré-Au, salle Beauregard. Exposition en hommage à Alain Clément, fondateur du comité de sauvegarde
15h arrêt à Montfort-le-Gesnois, Parc des Sittelles. visite de l’exposition sous le pont du circuit
18h entrée sur le circuit Bugatti au Mans
Manifestation organisée par le comité de sauvegarde du circuit 1906, en partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), l’Automobile Club de France (ACF), le Conseil Départemental de la Sarthe, le Perche Sarthois, les communes traversées. .
Parking Paul Baras Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 56 42 64 r8mania@hotmail.fr
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English :
Ceremony Marking the 120th Anniversary of the Automobile Club de France Grand Prix
L’événement 120 ans du Grand Prix de l’ACF Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays Perche Sarthois