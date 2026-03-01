1200 tours minute Erquery
1200 tours minute Erquery vendredi 27 mars 2026.
1200 tours minute
16 Rue de la République Erquery Oise
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 21:15:00
Date(s) :
2026-03-27
1200 tours/ minute est un spectacle participatif mêlant conte et arts du récit. Cécile Morelle et Lætitia Troussel-Luber y explorent les histoires intimes cachées dans nos tissus et nos vêtements, pour les déployer sur la place publique !
Vendredi 27 mars à 20h30
Tout public
3 € moins de 18 ans
6 € adhérents
10 € plein tarif
Infos et réservations par téléphone ou par mail
1200 tours/ minute est un spectacle participatif mêlant conte et arts du récit. Cécile Morelle et Lætitia Troussel-Luber y explorent les histoires intimes cachées dans nos tissus et nos vêtements, pour les déployer sur la place publique !
Vendredi 27 mars à 20h30
Tout public
3 € moins de 18 ans
6 € adhérents
10 € plein tarif
Infos et réservations par téléphone ou par mail .
16 Rue de la République Erquery 60600 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr
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English :
1200 tours/ minute is a participatory show combining storytelling and narrative arts. Cécile Morelle and Lætitia Troussel-Luber explore the intimate stories hidden in our fabrics and clothes, and deploy them in the public square!
Friday, March 27 at 8:30pm
All audiences
3 ? under 18
6 ? members
10 ? full price
Information and reservations by phone or e-mail
L’événement 1200 tours minute Erquery a été mis à jour le 2026-03-10 par Oise Tourisme