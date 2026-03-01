1200 tours minute

16 Rue de la République Erquery Oise

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:15:00

Date(s) :

2026-03-27

1200 tours/ minute est un spectacle participatif mêlant conte et arts du récit. Cécile Morelle et Lætitia Troussel-Luber y explorent les histoires intimes cachées dans nos tissus et nos vêtements, pour les déployer sur la place publique !

Vendredi 27 mars à 20h30

Tout public

3 € moins de 18 ans

6 € adhérents

10 € plein tarif

Infos et réservations par téléphone ou par mail

1200 tours/ minute est un spectacle participatif mêlant conte et arts du récit. Cécile Morelle et Lætitia Troussel-Luber y explorent les histoires intimes cachées dans nos tissus et nos vêtements, pour les déployer sur la place publique !

Vendredi 27 mars à 20h30

Tout public

3 € moins de 18 ans

6 € adhérents

10 € plein tarif

Infos et réservations par téléphone ou par mail .

16 Rue de la République Erquery 60600 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr

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English :

1200 tours/ minute is a participatory show combining storytelling and narrative arts. Cécile Morelle and Lætitia Troussel-Luber explore the intimate stories hidden in our fabrics and clothes, and deploy them in the public square!

Friday, March 27 at 8:30pm

All audiences

3 ? under 18

6 ? members

10 ? full price

Information and reservations by phone or e-mail

L’événement 1200 tours minute Erquery a été mis à jour le 2026-03-10 par Oise Tourisme