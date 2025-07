1200 tours/minute, Exposition textile vivante aux sources de la Somme Fonsomme

1200 tours/minute, Exposition textile vivante aux sources de la Somme Fonsomme vendredi 18 juillet 2025.

1200 tours/minute, Exposition textile vivante aux sources de la Somme

Fonsomme Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:30:00

fin : 2025-07-18 19:30:00

Date(s) :

2025-07-18

1200 TOURS/MINUTE est une exposition textile vivante mêlant conte et arts du récit.

Quoi de plus personnel qu’un tissu ? De plus doux, de plus râpeux parfois, qui frôle la peau ou l’emmaillote ?

Et si nos tissus nous racontaient notre propre histoire ? En lavandières de l’intime, Lætitia Troussel-Luber et Renata Antonante plongent à la rencontre de ces histoires tissées, intimes et quotidiennes pour les étendre sur la place publique où, d’ordinaire, nous ne lavons pas notre petit linge…

Des cordes à linge tendues s’étoffent au fil des minutes de tissus, activés par la mise en récit des conteuses/curatrices elles sont la clé pour révéler l’histoire cachée derrière chaque drap un tour de conte à 1200 tours/ minute ! Dans cet espace, le public lui-même est invité à partager son propre récit, réel ou imaginaire.

Pour participer, vous n’avez besoin de rien ! Venez simplement avec vos histoires et vos habits du jour pas besoin de plus pour commencer à tisser des liens ensemble.

Rendez-vous à Fonsomme, aux sources de la Somme le vendredi 18 juillet à 18h30.

Durée du spectacle 1 heure.

Gratuit.

Renseignements et inscriptions laetitia.trousselluber@gmail.com 0 .

Fonsomme 02110 Aisne Hauts-de-France laetitia.trousselluber@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 1200 tours/minute, Exposition textile vivante aux sources de la Somme Fonsomme a été mis à jour le 2025-07-11 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois