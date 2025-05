120e anniversaire de l’Escolo Mistralenco – Arles, 14 juin 2025 17:00, Arles.

120e anniversaire de l’Escolo Mistralenco Samedi 14 juin 2025 de 17h à 20h. Salle des fêtes Arles Bouches-du-Rhône

Spectacle de danses et musiques traditionnelles pour célébrer le 120e anniversaire de l’association

Au programme



– toute la journée exposition des 120 ans de l’Escolo Mistralenco retracant l’histoire du groupe/ salle des Fêtes, sas au pied du grand escalier



– de 17h à 20h Grand spectacle anniversaire en 2 parties rassemblant le groupe organisateur ainsi que la Capoulièro de Martigues et Lei tambourinaire de Sant Sumian de Brignoles



– pendant la soirée tombola, vente de souvenirs du groupe .

Salle des fêtes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 64 24 42 villeetpatrimoine@gmail.com

English :

Traditional dance and music show to celebrate the association’s 120th anniversary

German :

Aufführung traditioneller Tänze und Musik zur Feier des 120-jährigen Bestehens des Vereins

Italiano :

Spettacolo di danza e musica tradizionale per celebrare il 120° anniversario dell’associazione

Espanol :

Espectáculo de danza y música tradicionales para celebrar el 120 aniversario de la asociación

