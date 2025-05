120ème anniversaire Harmonie de Boofzheim – Boofzheim, 7 juin 2025 10:00, Boofzheim.

Bas-Rhin

120ème anniversaire Harmonie de Boofzheim 1 rue du Château Boofzheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-07

2025-06-08

Soirée festive avec orchestre et spectacles aquatiques le samedi, culte, concerts et repas convivial le dimanche.

À l’occasion de son 120e anniversaire, l’Harmonie de Boofzheim vous invite à un week-end festif pour célébrer ensemble un siècle et deux décennies de passion musicale à Boofzheim.

Le samedi soir, une grande soirée animée par l’orchestre Gyn Fizz donnera le ton des festivités. Des spectacles aquatiques, réalisés par Aquatique Show, viendront sublimer la soirée. Un repas sur réservation sera proposé paella, dessert et café.

Le dimanche débutera par un culte, suivi d’un apéritif concert. Le déjeuner, également sur réservation, comprendra du cochon à la broche, un dessert et un café. L’après-midi se poursuivra en musique avec la participation de la Musikverein d’Altenheim. .

1 rue du Château

Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 80 26 46 societe-de-musique-boofzheim@laposte.net

English :

Festive evening with orchestra and water shows on Saturday, worship, concerts and convivial meal on Sunday.

German :

Festlicher Abend mit Orchester und Wassershows am Samstag, Gottesdienst, Konzerte und gemütliches Essen am Sonntag.

Italiano :

Serata di festa con orchestra e spettacoli d’acqua il sabato, culto, concerti e pasto conviviale la domenica.

Espanol :

Velada festiva con orquesta y espectáculos acuáticos el sábado, culto, conciertos y comida de convivencia el domingo.

