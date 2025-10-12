12:14 Vent Divin Le Batolune Honfleur

Décembre 1941, Pacifique sud. La guerre fait rage.

Bruitage avec la bouche, effets spéciaux avec les bras et les jambes et décors dans ta tête…

Par la compagnie Ultra Butane

La compagnie a décidé d’apporter un éclairage nouveau sur cet épisode de la seconde guerre mondiale avec tous ses protagonistes l’armée japonaise avec ses milliers de combattants, la flotte américaine qui débarque ses Marines d’îlots en îlots ainsi que les forces du 3ème Reich avec sa flottille de sous-marins.

Les budgets de la culture étant ce qu’ils sont, cette fresque historique à grand spectacle est réalisée avec… un unique comédien !En poussant les personnages à leur paroxysme, David Jonquières pointe du doigt l’absurdité de la guerre. Tous des héros, tous des nigauds, tous des hommes… .

English : 12:14 Vent Divin

December 1941, South Pacific. The war rages on.

Sound effects with your mouth, special effects with your arms and legs and scenery in your head?

German : 12:14 Vent Divin

Dezember 1941, Südpazifik. Der Krieg tobt.

Geräusche mit dem Mund, Spezialeffekte mit Armen und Beinen und Kulissen in deinem Kopf?

Italiano :

Dicembre 1941, Sud Pacifico. La guerra infuria.

Effetti sonori con la bocca, effetti speciali con le braccia e le gambe e scenari nella testa?

Espanol :

Diciembre de 1941, Pacífico Sur. La guerra hace estragos.

¿Efectos de sonido con la boca, efectos especiales con los brazos y las piernas y decorados en la cabeza?

