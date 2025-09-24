1,2,3 ciné Projection jeunesse Amélie et la métaphysique des tubes La Châtre
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-09-24 15:30:00
Séance pour le jeune public dans le cadre de 1.2.3 CinéFamilles
Projection du film « Amélie et la métaphysique des tubes » dès 7 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné ! suivi d’un goûter. 4 .
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76
English :
Screening for young audiences as part of the 1.2.3 Ciné Winter Festival
German :
Vorführung für das junge Publikum im Rahmen des Winterfestivals 1.2.3 Ciné
Italiano :
Proiezione per il pubblico giovane nell’ambito del 1.2.3 Ciné Winter Festival
Espanol :
Proyección para el público joven en el marco del Festival de Invierno 1.2.3 Ciné
