1,2,3 ciné Projection jeunesse Amélie et la métaphysique des tubes La Châtre mercredi 24 septembre 2025.

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-09-24 15:30:00

2025-09-24

Séance pour le jeune public dans le cadre de 1.2.3 CinéFamilles

Projection du film « Amélie et la métaphysique des tubes » dès 7 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné ! suivi d’un goûter. 4 .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76

English :

Screening for young audiences as part of the 1.2.3 Ciné Winter Festival

German :

Vorführung für das junge Publikum im Rahmen des Winterfestivals 1.2.3 Ciné

Italiano :

Proiezione per il pubblico giovane nell’ambito del 1.2.3 Ciné Winter Festival

Espanol :

Proyección para el público joven en el marco del Festival de Invierno 1.2.3 Ciné

