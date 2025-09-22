1,2,3… ciné Projection jeunesse La Princesse et le rossignol La Châtre
1,2,3… ciné Projection jeunesse La Princesse et le rossignol La Châtre mercredi 15 avril 2026.
1,2,3… ciné Projection jeunesse La Princesse et le rossignol
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le cinéma Lux propose une programmation jeunesse autour de 1,2,3… ciné.Familles
Projection jeunesse avec La Princesse et le Rossignol dès4 ans. 8 .
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire
English :
The Lux cinema offers a children’s program based on 1,2,3… ciné.
German :
Das Lux-Kino bietet ein Jugendprogramm rund um 1,2,3… Ciné.
Italiano :
Il cinema Lux offre un programma per bambini basato su 1,2,3… ciné.
Espanol :
El cine Lux ofrece un programa infantil basado en 1,2,3… ciné.
L’événement 1,2,3… ciné Projection jeunesse La Princesse et le rossignol La Châtre a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pays de George Sand