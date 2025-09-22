1,2,3… ciné Projection jeunesse La Princesse et le rossignol La Châtre

1,2,3… ciné Projection jeunesse La Princesse et le rossignol

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Le cinéma Lux propose une programmation jeunesse autour de 1,2,3… ciné.Familles

Projection jeunesse avec La Princesse et le Rossignol dès4 ans. 8 .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Lux cinema offers a children’s program based on 1,2,3… ciné.

German :

Das Lux-Kino bietet ein Jugendprogramm rund um 1,2,3… Ciné.

Italiano :

Il cinema Lux offre un programma per bambini basato su 1,2,3… ciné.

Espanol :

El cine Lux ofrece un programa infantil basado en 1,2,3… ciné.

