1,2,3… Créez ! | Tricothé, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

1,2,3… Créez ! | Tricothé
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos
2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Vous aimez tricoter, crocheter, broder, tisser ?
La médiathèque vous propose un rendez-vous par mois pour se retrouver autour du fil experts ou débutants, apportez vos ouvrages et venez papoter autour d’un thé.
RDV à 18h à la médiathèque.
Durée 1h30
Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine
