1,2,3… Créez ! | Tricothé, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Vous aimez tricoter, crocheter, broder, tisser ?

La médiathèque vous propose un rendez-vous par mois pour se retrouver autour du fil experts ou débutants, apportez vos ouvrages et venez papoter autour d’un thé.

RDV à 18h à la médiathèque.

Durée 1h30

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque. .

