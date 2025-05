123 Familles – Pouillon, 24 mai 2025 10:00, Pouillon.

Landes

123 Familles Maison du temps libre Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Profitez d’une journée festive en famille !

Spectacles jeune public, ateliers créatifs…découvrez le programme complet sur https://www.pays-orthe-arrigans.fr/

Venez profiter, découvrir et jouer en famille lors de cette nouvelle édition de la journée 1,2,3 Familles !

Spectacles pour petits et grands, escalade, animation casino, ateliers créatifs, numérique, théâtre, ateliers 0-3 ans, tente sensorielle, jeux géants, atelier Lego, maquillage, bulles géantes, déambulation de magie… il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! Découvrez le programme complet sur https://www.pays-orthe-arrigans.fr/ .

Maison du temps libre

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03

English : 123 Familles

Enjoy a festive family day!

Young-audience shows, creative workshops…discover the full program at: https://www.pays-orthe-arrigans.fr/

German : 123 Familles

Genießen Sie einen festlichen Tag mit der ganzen Familie!

Aufführungen für junges Publikum, kreative Workshops…entdecken Sie das komplette Programm unter: https://www.pays-orthe-arrigans.fr/

Italiano :

Godetevi una giornata di festa con tutta la famiglia!

Spettacoli per giovani, laboratori creativi… Per saperne di più sul programma completo, visitate il sito https://www.pays-orthe-arrigans.fr/

Espanol : 123 Familles

Disfrute de una jornada festiva con toda la familia

Espectáculos para jóvenes, talleres creativos… Descubra el programa completo en: https://www.pays-orthe-arrigans.fr/

