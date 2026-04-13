1,2,3 jouons !, Médiathèque de Thouars, Talence
1,2,3 jouons !, Médiathèque de Thouars, Talence jeudi 16 avril 2026.
1,2,3 jouons ! Jeudi 16 avril, 15h30 Médiathèque de Thouars Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:30:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:30:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Seul, en couple, en famille ou entre amis, débutants ou initiés venez partager un moment convivial et ludique en découvrant les coups de coeur des bibliothécaires et les nouveautés jeux de société.
Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]
Pendant les vacances les jeux de société sont de la partie ! jeux
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